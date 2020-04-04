شاهد: أسواق مدينة ووهان الصينية تبدأ باستعادة نشاطها ولكن بحذر

بدأت الحركة تدبّ في شوارع وأسواق ووهان وسط الصين، بعدما عاشت هذه المدينة أشهراً محمّلة بوباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألفي وخمسمائة شخص من سكّانها.
بائعو الخضراوات وأصحاب محال بيع اللحوم والأغذية اسأنفوا عملهم، وفق ضوابط صحية التزم بها أيضاً المتسوِّقون الذين لم تغادرهم بعد مشاعرُ الخوف من وباء كورونا.
المواطن تشان تشونغ وو، البالغ من العمر ستين عاماً، يقول: "لا أشعر بالأمان عند الذهاب إلى السوبر ماركت. ثمة أعداد كبيرة من الناس، لقد حدثت إصابات كثيرة في محال السوبر ماركت. يجب عدم الذهاب إلى الأماكن التي يوجد فيها عدد كبير من الناس. فالأولوية هي للسلامة".
ورغم أنه لم يُبلغ في ووهان عن أي إصابات جديدة خلال مدة أسبوع ، إلا أن المسؤولين يؤكدون على وجوب أن تستمر الإجراءات مدة 14 يومًا متتالية دون أن يسجّل حالات إصابة جديدة، قبل أن يتمّ رفع قيود السفر وينتهي التباعد الاجتماعي.
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