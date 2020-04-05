شاهد: تصنيع بزات واقية من فيروس كورونا محلياً في الهند

يقوم معمل بالهند بإنتاج بزات واقية محلياً بالنظر إلى ارتفاع الطلب عليها حالياً من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كوفيد 19.
وتقوم القوة العاملة في المصنع بإنتاج حوالي 3000 بزة يوميًا.
لكن بسبب الإغلاق يواجه المصنعون الكثير من المشاكل في الحصول على المواد الخام وإيصال البزات للمستفيدين منها.
No Comment المزيد من
شاهد: قس بافاري يلجأ ليوتيوب لبث صلواته بسبب الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا
مدربة رياضة بريطانية تساعد جيرانها للحصول على لياقتهم البدنية
شاهد: وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19
شاهد: مسابقة ممتعة على شرفات باريس لكسر روتين كورونا
شاهد: أسواق مدينة ووهان الصينية تبدأ باستعادة نشاطها ولكن بحذر
شاهد: قس بافاري يلجأ ليوتيوب لبث صلواته بسبب الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا
مدربة رياضة بريطانية تساعد جيرانها للحصول على لياقتهم البدنية
شاهد: وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19
شاهد: مسابقة ممتعة على شرفات باريس لكسر روتين كورونا
شاهد: أسواق مدينة ووهان الصينية تبدأ باستعادة نشاطها ولكن بحذر
شاهد: المعالم التاريخية الخالدة بالعاصمة الإيطالية روما تشتاق إلى روادها
رغم الإغلاق الأوركسترا الوطنية الفرنسية تعزف أداء افتراضيا رائعا
شاهد: لوحات تضامن ضد كورونا يرسمها الضوءُ على برج الحرية وسط طهران
شاهد: جائحة كورونا تحوّل البندقية ولشبونة لمدينتي أشباح
شاهد: احتفال بعيد ميلاد أحد المصابين بـ"كورونا" داخل مشفى ميداني بإيطاليا
شاهد: الشرطة الهندية و"فيروس كورونا" يطلقان "كرنفالاً أمنياً" حافلاً
شاهد: في عصر كورونا.. الإنسان محتجز في المنزل والحيوان يستمتع بحدائق ومنتجعات المدن
شاهد: خوذات على شكل كورونا للتوعية بأهمية الحجر الصحي المنزلي في الهند
أزمة وباء كوفيد-19 في إسبانيا تضرب وحدة العناية المركزة في فالنسيا
شاهد: تدريبات رياضية يومية في شرفات المنازل في هامبورغ