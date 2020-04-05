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شاهد: تصنيع بزات واقية من فيروس كورونا محلياً في الهند

يقوم معمل بالهند بإنتاج بزات واقية محلياً بالنظر إلى ارتفاع الطلب عليها حالياً من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كوفيد 19.

وتقوم القوة العاملة في المصنع بإنتاج حوالي 3000 بزة يوميًا.

لكن بسبب الإغلاق يواجه المصنعون الكثير من المشاكل في الحصول على المواد الخام وإيصال البزات للمستفيدين منها.

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