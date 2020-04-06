شاهد: شوارع مدينة برشلونة الاسبانية شبه خالية بسبب إجراءات الحجز الصحي

أظهرت صور التقطتها طائرة بدون طيار شوارع مدينة برشلونة الإسبانية في اليوم الـ 22 من الإغلاق، وهي فارغة بسبب استمرار إجراءات الحجز الصحي التي اعتمدتها السلطات.
ومع استمرار تفشي كوفيد-19 تواصل الحكومة الإسبانية بشتى الطرق مواجهة الفيروس المستجد حيث دخلت جميع المدن الإسبانية تحت الحجر الصحي الكلي مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية. ويمنع التجول والخروج في برشلونة وباقي المدن الإسبانية إلا للضرورة القصوى.
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