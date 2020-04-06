أتاحت كنيسة في سول يوم الأحد إمكانية الصلاة من السيارة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا ودعوات التباعد الاجتماعي.
وتجمعت عشرات السيارات في ساحة واسعة في الهواء الطلق، واستمع الناس للقداس من خلال النوافذ المفتوحة، ومد البعض أذرعهم في صلاة من خلال فتحة السقف في سياراتهم.
ومع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية تلجأ المؤسسات الدينية لطرق بديلة لأداء العبادات بما في ذلك البث المباشر.
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