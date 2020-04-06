شاهد: الشرطة الكولومبية تشارك سكان بوغوتا دروس الرقص والرياضة

تقوم الشرطة الكولومبية بمشاركة سكان شمال بوغوتا في تمارين المرونة والرقص، كطريقة جديدة لإبقاء معنويات الناس مرتفعة أثناء التزامهم منازلهم خلال الإغلاق الإلزامي بسبب فيروس كورونا.

وقال الضباط إنها طريقة لتذكير الناس بأهمية البقاء في منازلهم، مؤكدين أن هذا الإجراء سيحمي المسنين.

أعلنت الحكومة الكولومبية في وقت سابق عن عقوبات صارمة للأشخاص الذين كسروا الحظر المطبق منذ 24 آذار/ مارس خلال عيد الفصح.

وفقاً للسلطات الصحية الكولومبية هناك 1،267 إصابة بكوفيد 19 و 25 حالة وفاة، في حين تعافى 55 شخصًا حتى الآن.