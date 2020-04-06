شاهد: شوارع قبرصية مهجورة بسبب إجراءات مواجهة كوفيد-19

على الرغم من أن الأوضاع في قبرص ليست كغيرها من الدول الأوروبية، ولا تعد من بين الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، إلا أن السلطات في البلاد قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان وهو ما ترك شوارعها خالية من المارة والسيارات ومتاجرها مغلقة كمعظم دول ومدن العالم حالياً. وأغلقت الجزيرة قبل مدة وفرضت السلطات فيها قيودا مشددة. وتشمل الإجراءات حظر التجول ليلا والسماح للناس بمغادرة منازلهم مرة واحدة فقط في اليوم. هذا وحظرت جميع الرحلات الجوية التجارية إلى الجزيرة، والتي عادة ما تكون نقطة جذب للسياح الأجانب.
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