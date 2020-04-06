شاهد: تضامن جماعي بالشموع والمصابيح ضد فيروس كورونا في الهند

أضاءت أنوار متلألئة من الشموع والمصابيح التقليدية سماء الليل في الهند يوم الأحد في عرض استمر تسع دقائق يرمز إلى المعركة القائمة ضد فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق هذه البلاد الشاسعة. واستجاب كثر عبر المدن والبلدات الرئيسية في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان البالغ 1,3 مليار نسمة لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإطفاء الأضواء في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وهتف السكان "لتعش الهند" و"إذهب كورونا إذهب" وصفقوا وأطلقوا الألعاب النارية والمفرقعات في مشاهد تذكر بـ"ديوالي"، مهرجان الأضواء الهندوسي.