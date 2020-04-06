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Virus Outbreak Arizona

قامت شقيقتان أمريكيتان بمبادرة للتخفيف من وطأة تأثيرات تفشي فيروس كورونا في حيهما في ميسا في ولاية أريزونا.

الفكرة بدأت من الرغبة بنشر المحبة في هذه الأوقات الصعبة فبدأت الشقيقتان برسم القلوب في الحي.

لينضم إليهم لاحقاً أطفال المنطقة والجيران ويمتلئ الحي بالقلوب.

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