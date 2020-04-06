قامت شقيقتان أمريكيتان بمبادرة للتخفيف من وطأة تأثيرات تفشي فيروس كورونا في حيهما في ميسا في ولاية أريزونا.
الفكرة بدأت من الرغبة بنشر المحبة في هذه الأوقات الصعبة فبدأت الشقيقتان برسم القلوب في الحي.
لينضم إليهم لاحقاً أطفال المنطقة والجيران ويمتلئ الحي بالقلوب.
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