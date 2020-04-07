شاهد: سكان برشلونة يقيمون احتفالات من شرفات منازلهم لكسر روتين الحجز الصحي

قام سكان مدينة برشلونة الإسبانية بتنظيم احتفالات من على شرفات منازلهم لكسر الروتين الذي فرضته إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها السلطات منذ أسابيع.
وانطلق الحفل من شرفة خوردي، الذي سرعان ما تجاوب معه سكان العمارات المجاورة ولقي تشجيعا من بعض المارة والجيران الذين سرعان ما انضموا إلى الحفل "المجاني" وشاركوه الغناء والرقص. وقبيل بداية الحفل أشاد خوردي بجهود جميع من يقومون بمهامهم على أكمل وجه لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث هتف على الميكروفون: "إلى السيد الذي ينظف شوارعنا، إلى الشرطة، إلى الجميع، مرحباً". وبدا الجميع سعيدا وهم يشاركون في الحفل مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي والصحي.
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