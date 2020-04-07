شاهد: مدينة البندقية الإيطالية فارغة خلال ساعات الفجر الأولى

أشهر معالم مدينة البندقية الساحرة كانت فارغة تقريبا صباح الاثنين مع استمرار إجراءات العزل الصحي التي اتخذتها إيطاليا لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وتمّ تطبيق إجراءات العزل الصحي في البلاد في الـ 9 مارس-آذار الماضي وإغلاق الفنادق والمطاعم والمقاهي ومعظم الشركات. وأبلغت إيطاليا عن 128.948 حالة إصابة بفيروس كورونا وتسجيل 15.887 حالة وفاة.
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