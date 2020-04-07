تايلاند: الروبوت "بينتو" يساهم في حماية الطواقم الطبية من فيروس كورونا

تساعد الروبوتات في تايلاند في عملية تقليل تعرض الأطباء والممرضات للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المستشفيات في تايلاند نقصا في الأقنعة والبدلات الواقية.
ويعمل الروبوت "بينتو" على خط المواجهة في المعركة ضدّ "كوفيد-1" من خلال نقل الأدوات التي يمكن أن تقدم الطعام والدواء للمرضى وتسمح بالاتصال عن بعد بينهم والطاقم الطبي. وقد تم تسليم ستة روبوتات من نموذج "بينتو" إلى ثلاثة مستشفيات رئيسية في البلاد.
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