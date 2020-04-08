شاهد: ووهان الصينية تحتفل بالنصر على "كورونا"

توهّجت الأبنية في مدينة ووهان الصينية، الليلة الماضية، على وقع الاحتفال بالنصر الذي أحرزته الطواقم الطبية والمؤسسات المحلية في المعركة التي خِيضت على مدار أربعة أشهر ضد فيروس كورونا المستجد.

شعارات وطنية ورموز طبية لـ"الحرب" ضد فيروس كورونا تمددت ضوءاً على الأبنية الشاهقة، كما رقصت العبارات المضاءة على الحلبات الجدارية حاملة معاني الإشادة بسكان ووهان عاصمة مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الوباء مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر كجائحة في كافة أرجاء المعمورة.

وكانت السلطات الصينية فرضت حجراً على مدينة ووهان ما لبث أن امتد ليشمل كافة أرجاء مقاطعة هوباي التي يعيش فيها 56 مليون نسمة.

ويجدر بالذكر أن السلطات الصينية تعتزم رقع كافة القيود عن مدينة ووهان، اعتباراً من منتصف ليلة الأربعاء.