شاهد: مدينة ووهان تحتفل برفع الحجر ونهاية الإغلاق التام على طريقتها الخاصة

عند منتصف ليل الأربعاء تزينت سماء ووهان بأضواء مختلفة، العرض الباهر أعلن عن دخول المدينة الصينية يومها الأول لنهاية الحجر والإغلاق التام، وكان بمثابة تكريم من السلطات للأبطال الذين كافحوا في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد منتصف ليل الأربعاء، سمح لسكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة بالمغادرة دون إذن خاص، طالما أن تطبيق الهاتف الذكي الإلزامي المدعوم بتتبع البيانات والمراقبة الحكومية يُظهر أنهم بصحة جيدة ولم يكونوا على اتصال مؤخرًا مع أي شخص تأكد إصابته بالفيروس.