شاهد: عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يوماً من التوقف

خرج الملايين من سكان مدينة ووهان الصينية لمباشرة أعمالهم لأول مرة منذ فرض الحجر الصحي عليها يوم 23 كانون الثاني – يناير الماضي. وتعد المدينة البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد، حيث شهدت ظهور أول حالة إصابة به في نهاية العام الماضي وهو ما استدعى عزلها عن العالم بشكل كامل لقرابة الثلاثة أشهر. وعادت المواصلات العامة وحركة الملاحة الجوية للعمل مرة أخرى فشهدت محطة قطار المدينة ومطارها توافد العديد من المسافرين المشتاقين إلى التحرك من وإليها دون تصريح خاص وجب عليهم الحصول عليه من أجل السفر خلال الفترة الماضية.