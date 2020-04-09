شاهد: شوارع مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة بسبب كورونا

في مقطع فيديو مصور، بدت شوارع مدينة مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة والحركة ويأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها السلطات لكبح انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية. وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد 3287 حالة إصابة، مع تسجيل 44 حالة وفاة.