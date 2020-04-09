شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا

شارك عدد من أبرز مشاهير بريطانيا في إنتاج فيديو لتقديم الثناء والشكر لأفراد القطاع الصحي الوطني على مجهوداتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقام نجوم كالممثلين الحائزين على جوائز أوسكار جيم برودبنت وكولين فيرث والممثلة جوان كولينز وأوليفيا كولمان وقائد المنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم جون تيري في توجيه رسالة الشكر حاملين لافتات تحمل وسم ThankYouNHS# الرائج على موقع تويتر. وخصت كولمان العاملين بالقطاع بتوجيه رسالة وصفتهم فيها بـ"جيش رائع من الشجعان".
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