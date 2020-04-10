في ظل الروتين المنزلى الذي يعيشه ملايين المواطنين في شتى بقاع الأرض، قرر المغني والموسيقي الانجليزي جيف هاريسون إحياء حفلا موسيقيا من شرفة منزله في مدينة هامبورغ الألمانية، في خطوة تهدف لتشجيع الجيران والمارة، وكسر حالة الملل التي يشعر بها السكان، بسبب حالة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الألمانية على المواطنين لمنع استشراء فيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.