شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا

خرج الإسبان في مدينة قرطبة لتلاوة الصلوات من شرفات منازلهم وذلك بعد إلغاء كافة أنشطة الاحتفال بعيد الفصح في إسبانيا للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وحمل السكان صوراً وشعارات دينية من شرفاتهم أثناء تلاوة الصلوات التي ثُعرف في إسبانيا باسم "صلوات الفلامنكو".وسيسنح للسكان فرصة أخرى لتكرار صلواتهم في الثامنة من مساء اليوم وهو الموعد المحدد لتحية العاملين بالقطاع الصحي الإسباني.