شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند

وفرت السلطات التايلاندية ماكينات آليه لبيع الأقنعة الواقية للحماية من فيروس كورونا المستجد بمحطات القطارات في العاصمة بانكوك. وصُنعت الأقنعة بواسطة سجناء تايلاندين استفادات السلطات من مجهوداتهم في تصنيع مستلزمات الوقاية من الفيروس. ويمكن للمارة استخدام الماكينة لشراء الأقنعة البلاستيكية بثمن يبلغ 25 بات تايلاندي (0.25 دولار أمريكي) للقناع الواحد.