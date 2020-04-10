شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند

وفرت السلطات التايلاندية ماكينات آليه لبيع الأقنعة الواقية للحماية من فيروس كورونا المستجد بمحطات القطارات في العاصمة بانكوك. وصُنعت الأقنعة بواسطة سجناء تايلاندين استفادات السلطات من مجهوداتهم في تصنيع مستلزمات الوقاية من الفيروس. ويمكن للمارة استخدام الماكينة لشراء الأقنعة البلاستيكية بثمن يبلغ 25 بات تايلاندي (0.25 دولار أمريكي) للقناع الواحد.
No Comment المزيد من
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا
شاهد: شوارع مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة بسبب كورونا
شاهد: عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يوماً من التوقف
شاهد: عرض مسرحي لتوعية أطفال اللاجئين السوريين بمخاطر فيروس كورونا
شاهد: لقطات لطائرة بدون طيار تظهر كاب تاون خالية بسبب الحظر الصحي الشامل
شاهد: مدينة ووهان تحتفل برفع الحجر ونهاية الإغلاق التام على طريقتها الخاصة
شاهد: سيارة "كورونا" لتوعية سكان حيدر آباد بأهمية التباعد الاجتماعي
شاهد: تحية فرق الإطفاء والإنقاذ للطواقم الطبية ومرضى كوفيد 19 بنيويورك
شاهد: ضباط يعزفون الموسيقى للطاقم الطبي ومرضى كورونا في مستشفى بمدريد
ي
شاهد: ووهان الصينية تحتفل بالنصر على "كورونا"