شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا

لجأ بعض الأستراليين إلى التأنق وارتداء أفضل ملابسهم لا لشئ سوى إخراج أكياس القمامة بعدما أصبح ذلك النشاط الوحيد لخروجهم من المنزل أثناء الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد. وبدأ الآلاف من الأشخاص في اتباع التقليد والتقاط الصور لهم أثنائه لنشر نوع من الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي وكسر حدة الملل والتوتر المصاحب للحجر. وقالت فيكتوريا أنتوني وهي تعيش بمدينة سيدني الأسترالية: "هذا التقليد هو الشيء الوحيد الذي أبقى على قواي العقلية خلال هذا العزل".
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