شاهد: السماح لعدد محدود من المصلين اليهود الاحتفال بعيد الفصح امام حائط البراق بالقدس

قام بضعة مصلين يهود بالصلاة أمام حائط البراق في القدس القديمة احتفاء بعيد الفصح، والذي يجذب الآلاف من المصلين في كل عام.

ويعتبر عيد الفصح من الأعياد الرئيسية للديانة اليهودية ويستمر 7 أيام لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر.

تحولت البلدة القديمة في القدس الشرقية، إلى مدينة أشباح في أعقاب إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها إسرائيل. هذا وقد أبلغت الحكومة الإسرائيلية عما يقرب من 11000 إصابة بالفيروس التاجي الجديد.