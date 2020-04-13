شاهد: مغنية أوبرالية تقيم حفلاً غنائيًا بمناسبة عيد الفصح لجيرانها

بمناسبة عيد الفصح، نظمت المغنية الأوبرالية آديل بيلمون حفلا غنائيا لجيرانها في الفناء الداخلي للمبنى الذي تسكن به والكائن بالدائرة العاشرة للعاصمة الفرنسية باريس. وخففت بذلك المغنية من المعاناة اليومية وحالة الملل التي يعيشها الجيران بسبب تدابير الحجر الصحي، التي تعتمدها فرنسا كغيرها من دول العالم الأخرى.
وأكدت آديل بيلمون أنها سعيدة جدا بالغناء ما دام ذلك يجلب السعادة للناس، بالرغم من معرفتها أن النوع الغنائي الذي تؤديه لا يروق لكل شرائح المجتمع. لكنها أوضحت أن الموسيقى تبقى مصدر وحي وإلهام.
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