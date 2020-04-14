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بنات آوى تمرح في حديقة هياركون بتل أبيب بعد أن هجرها الزائرون بسبب كورونا
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شاهد: تقديم المساعدات الغذائية والإعاشات للعائلات الأكثر فقرا بجنوب إفريقيا
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شاهد: "دروع بلاستيكية" في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا
no comment
شاهد: معركة فيتنام مع وباء كورونا.. كمامات مطرّزة للجنسين والغرامة لمن لا يلتزم
no comment
شاهد: مغنية أوبرالية تقيم حفلاً غنائيًا بمناسبة عيد الفصح لجيرانها
no comment
شاهد: الصور بديلا عن المصلين في قداس عيد الفصح بالفلبين بسبب كورونا
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شاهد: تقديم المساعدات الغذائية والإعاشات للعائلات الأكثر فقرا بجنوب إفريقيا
شاهد: "دروع بلاستيكية" في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا
شاهد: معركة فيتنام مع وباء كورونا.. كمامات مطرّزة للجنسين والغرامة لمن لا يلتزم
شاهد: مغنية أوبرالية تقيم حفلاً غنائيًا بمناسبة عيد الفصح لجيرانها
شاهد: الصور بديلا عن المصلين في قداس عيد الفصح بالفلبين بسبب كورونا
شاهد: تقديم المساعدات الغذائية والإعاشات للعائلات الأكثر فقرا بجنوب إفريقيا
شاهد: "دروع بلاستيكية" في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا
شاهد: معركة فيتنام مع وباء كورونا.. كمامات مطرّزة للجنسين والغرامة لمن لا يلتزم
شاهد: مغنية أوبرالية تقيم حفلاً غنائيًا بمناسبة عيد الفصح لجيرانها
شاهد: الصور بديلا عن المصلين في قداس عيد الفصح بالفلبين بسبب كورونا
شاهد: السماح لعدد محدود من المصلين اليهود الاحتفال بعيد الفصح امام حائط البراق بالقدس
شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا