شاهد: معركة فيتنام مع وباء كورونا.. كمامات مطرّزة للجنسين والغرامة لمن لا يلتزم

أطلق مصممو الأزياء في العاصمة الفيتنامية هانوي مجموعة ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ المطرّزة يدويًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على ارتداء الأقنعة والالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في فيتنام لكبح انتشار فيروس كورونا.
هذا، وقد أجبرت السلطات المواطنين على ارتداء الأقنعة الطبية لمنع انتقال العدوى بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19. وأكدت أنه سيتم تغريم أي شخص لا يغطي وجهه في الأماكن العامة.
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