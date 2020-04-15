شاهد: في محاولة لتخفيف أعباء كورونا... جمعية توزع الطعام على المشردين في البيرو

بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد واتخاذ السلطات البيروفية إجراءات مشددة لمواجهة استشراء فيروس كورونا القاتل، تزايدت أعداد المشردين، من يبحثون عن الطعام في العاصمة ليما، وخاصة بعد التزام بنوك الطعام التي عادة ما كانت تساهم في تقديم الوجبات والمساعدات الغذائية لهم، بقرارات الإغلاق الإجباري.
وحاولت "ريمار" الجمعية الخيرية المسيحية القيام بالواجب، وأقدمت على توزيع عشرات الوجبات الغذائية للمحتاجين، ومنهم العاطلون عن العمل ويعيشون في ظروف مزرية ، وآخرون أجبروا على ملازمة بيوتهم فحرموا من تأمين قوت يومهم.
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