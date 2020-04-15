شاهد: أرانب بكمامات زرقاء من وحي أزمة كورونا للاحتفال بالفصح في أثينا

قام متجر حلويات يوناني شمال أثينا بزرع البسمة على وجوه زبائنه خلال فترة عيد الفصح في خضم تفشي أزمة فيروس كورونا.
ببساطة قام المحل بإضافة كمامات زرقاء لأرانب الشوكولاتة التي تباع كل عام في هذه المناسبة.
ليس هذا فقط بل كذلك ارتدت هذه الأرانب التي بيعت سريعاً قفازات واقية زرقاء، كلها مصنوعة من الحلوى بالطبع!
ظلت محلات الكعك والمخابز في اليونان مفتوحة خلال الإغلاق العام والحجر الصحي.
وكثفت السلطلات حملتها لمواجهة الخروقات قبيل عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 19 نيسان/ أبريل.
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