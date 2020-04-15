شاهد: أطفال الدنمارك يبدأون بالعودة إلى مدارسهم بعد شهر من الحجر الصحي

بدأت المدارس ودور الحضانة في الدنمارك بفتح أبوابها من جديد أمام طلابها بعد قضائهم فترة شهر كامل في المنازل بسبب تفشي وباء كوفيد 19، في إطار إجراءات الحجر الصحي المتبعة في بلدان كثيرة حول العالم.
وأفادت نحو نصف البلديات بجهوزيتها لإعادة افتتاح دور رعاية الأطفال اليومية والمدارس حتى الصف الخامس.
وفقًا لإرشادات المجلس الوطني للصحة، يجب الالتزام بمتطلبات النظافة والمسافة بين الأطفال وتنظيم مجموعات اللعب، من بين معايير أخرى.
وأرسل الأهالي أطفالهم إلى المدارس مجدداً تغمرهم مشاعر مختلطة بشأن هذه الخطوة، فيما عبر الأطفال عن فرحتهم برؤية أصدقائهم من جديد.
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