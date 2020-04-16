شاهد: مراسم غسل الأرجل بكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس

تجمع عشرات رجال الدين الأرثوذكس اليوم الخميس من أجل إقامة مراسم غسل الأرجل التقليدية، التي يترأسها ثيوفيلوس الثالث، بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس.

إلا أن هذا العام وبسبب القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، تم نقل المراسم من فناء القبر المقدس إلى كنيسة داخل المجمع. ويرمز هذا الطقس وبحسب التقاليد المسيحية إلى المحبة والتواضع ومبادئ العطاء.