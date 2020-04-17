قتل الخميس 14 شخصا في حريق نشب في مخيم يضم عشرات الآلاف من اللاجئين النيجيرين الذين شردهم العنف المسلح في شمال شرق البلاد وفقا لما أفادت به مصادر أمنية. وقال زعيم الميليشيا عمر كاشالا، قائد الميليشيات المدعومة من الحكومة إن الحريق شب في الصباح بمخيم يضم نحو 70 ألف شخص في بلدة جامبورو بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأضاف المتحدث "انتشلنا 14 جثة محترقة من المخيم وأصيب 15 شخصا بدرجات متفاوتة من الحروق".

وكشف مسؤول إنقاذ طلب عدم نشر إسمه أن أكثر من 200 ملجأ دمروا مما أدى إلى تشريد 1250 شخصا. وتشهد نيجيريا صراعا مسلحا عنيفا تقوده جماعة بوكو حرام المسلحة منذ 10 سنوات. وقتلت الجماعة المتطرفة أكثر من 36 ألف شخص وأجبر النزاع 1.8 مليون شخص في شمال شرق البلاد على النزوح.