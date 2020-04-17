مر عام على الحريق الذي دمر جزءًا من كاتدرائية نوتردام في باريس.

أعمال الترميم التي كانت جارية على قدم وساق توقفت بسبب الإغلاق الوطني المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساء انضم جرس الكاتدرائية للمشاركة بالتحيات وجولات التصفيق الليلية للعاملين الصحيين الذين يعانون من الإجهاد.

يدق الجرس الذي يبلغ وزنه 13 طنًا في البرج الجنوبي لنوتردام تقليديًا في المناسبات الرسمية.