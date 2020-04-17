شاهد: بغياب العمال شبه التام.. أسود البحر تدخل أحد المرافئ في الأرجنتين

مع تراجع الوجود الإنساني الذي فرضه الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19، استغلت أسود البحر، في مار دي بلاتا التي تقع على الساحل الشرقي للأرجنتين، الخلاء للتقدم أكثر في اليابسة، حتى أنها لم تتردد بالدخول إلى أحد المرافئ. خوان لورينزاني، رئيس جمعية "فاونا أرجنتينا فاونديشن"، يرى أن ما يحصل أمر طبيعي جداً ويقول متحدثاً لفرانس برس: "بغياب الناس تتقدم أسود البحر أكثر بحثاً عن ملجئ من الريح" ويضيف أن قطيع الحيوانات الذي نراه في الفيديو أعلاه مؤلف من الذكور بالإجمال وأن وزنها يتراوح بين 350 و500 كلغ...
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