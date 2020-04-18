شاهد: يحدث في ألمانيا.. إستمتاع وحضور حفلات موسيقية مباشرة داخل المركبات في زمن كورونا

حظي عشاق الموسيقى في ألمانيا بفرصة نادرة لحضور حفل موسيقي مساء الجمعة وسط تدابير الإحتواء وفرض مسافات التباعد الاجتماعي جراء فيروس كورونا. وأحيت الفرقة المحلية "برينغز Brings" في كولونيا على خشبة مسرح في الهواء الطلق الحفل أمام 250 سيارة ومركبة. وسمحت السلطات للمركبات التي تقل شخصين بالغين وطفل بالتوقف أمام في الساحة لحضور الحفل. وطُلب من المشاركين البقاء داخل سياراتهم طوال الحفلة الموسيقية. وكان موظفو الأمن يتفقدون باستمرار المكان للتأكد من عدم وجود انتهاكات لقواعد السلامة.

نقل العرض الفني على شاشة كبيرة وبث الصوت إلى السيارات لاسلكيًا، وخصصت عائداته إلى موظفي مستشفى كولونيا الجامعي.