شاهد: متطوعون يحتفلون بأعياد ميلاد الأطفال بطريقة مبتكرة في شوارع مدريد بسبب كورونا

يتغلب متطوعون بخدمة الحماية الإسبانية على الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة مدريد بالاحتفال بأعياد ميلاد عدد من الأطفال على طريقتهم الخاصة. وعكف المتطوعون خلال الأسابيع الماضية على اختيار موقع محدد بالمدينة لتشغيل الموسيقى من سياراتهم احتفالاً بالأطفال الذين تزامنت أعياد ميلادهم بالأسبوع السابق. ويهدي المتطوعون أغنية خاصة لكل طفل كما يقدمون هدية خاصة لكل منهم وسط تصفيق الأهالي والسكان بالمنطقة.
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