شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع

التقطت كاميرات مراقبة الطرق في العاصمة القبرصية نيقوسيا مشهداً لسيارة تطير على ارتفاع عدة أمتار بعد اصدامها برصيف أحد التقاطعات نتيجة قيادة سائقها بسرعة عالية بشوارع المدينة شبه الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حفل موسيقي في الحجر
وفي مدينة بنما، لم يمنع الحجر الصحي البعض من إقامة حفل موسيقي في أحد شوارعها تفاعل معه السكان الملتزمين منازلهم مما خفف من وطأة العزل عليهم.
أرانب بأقنعة واقية
وفي اليونان، واكب أحد متاجر إعداد وبيع الشيكولاتة أحداث أزمة كورونا بتصميم حلوى على أشكال أرانب ترتدي أقنعة واقية من الإصابة بالفيروس.
قداس بدون مصلين
وفي مدينة الملائكة بالفلبين، أقامت إحدى الكنائس قداساً خلال أعياد عيد الفصح دون حضور المصلين نتيجة الحجر واستبدلتهم بصور ألصقت على المقاعد المخصصة لهم.
الدنمارك تخفف الحجر
وباتت الدنمارك ضمن أول الدول الأوروبية التي تعيد فتح دور الحضانة بعد فترة الحجر الصحي مع توفير إجراءات خاصة لاختبار درجات حرارة الأطفال بشكل دوري.
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