شاهد: الباريسيون يتسوقون رغم إجراءات الحجر الصحي الصارمة في فرنسا

على الرغم من إجراءات الإحتواء والحجر الصحي الصارم الساري منذ 34 يوما في فرنسا، خرج العديد من الباريسيين وهم يرتدون الأقنعة والنظارات الشمسية للتسوق. في شارع موفيتارد في باريس حاول الكثير الحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعي. ومددت فرنسا تدابير الإحتواء إلى غاية 11 مايو/ آيار المقبل للحد من تفشي الوباء في البلاد. وسجلت فرنسا حتى الآن أكثر من 80 ألف إصابة و19718 حالة وفاة.
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