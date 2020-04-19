شاهد: الاحتفالات بسبت النور لدى المسحيين الأرثوذكس بدون طعم في كنيسة القيامة في القدس

إحتفل رجال الدين المسحيون الأرثوذكس بذكرى سبت النور في كنيسة القيامة في القدس دون مصلين بسبب تدابيرالحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ودخل رجال الدين من مختلف الطوائف الأرثوذكسية حاملين الشموع إلى الغرفة التي يُعتقد بأن المسيح دُفن وأعيد بعث روحه فيها داخل موقع الكنيسة.

وعادة ما يكتظ إحياء التقليد، الذي يعود إلى 1200 عام، بالمصلين خلال أسبوع احتفالات عيد الفصح الأرثوذكسية التي قُلصت هذا العام بسبب مخاوف تفشي الفيروس.