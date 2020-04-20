شاهد: في الهند.. العمال يلتزمون بالتباعد الاجتماعي قبل الدخول إلى المدينة الاقتصادية نويدا

يظهر مقطع فيديو مصور، عشرات المواطنين في الهند يصطفون الواحد تلو الآخر ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي تجنبا لانتقال عدوى فيروس كورونا الذي أسفر حتى هذه اللحظات عن إصابة 17615 حالة ووفاة 559 شخص في البلاد.
وقبل الدخول إلى المدينة الاقتصادية نويدا الواقعة بالقرب من العاصمة نيودلهي يخضع العاملون للعديد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية لكبح انتشار الوباء، أبرزها قياس درجة الحرارة.
و بدأت الهند اليوم الإثنين بتطبيق رفع جزئي لحظر التجول المفروض في البلاد، وتحديدا بالنسبة للعمال الزراعيين.
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