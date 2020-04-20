شاهد: حفلة افتراضية لأبرز النجوم تحتفي بالعاملين الصحيين خلال أزمة كورونا

أمتعت حفلة افتراضية مليئة بالنجوم من "ذي رولينغ ستونز" مرورا بتايلور سويفت إلى بيلي ايليش محبي الموسيقى حول العالم مع عرض يحتفي بالعاملين الصحيين فيما يحتمي المليارات في المنزل من فيروس كورونا. ,انضمت ليزو وجينيفر لوبيز وستيفي ووندر وبول مكارتني وإل إل كول أيضا إلى الحفلة التي نظمتها ليدي غاغا على الإنترنت والتي دعمتها منظمة "غلوبل سيتيزن" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية. وقبل افتتاح العرض، قالت ليدي غاغا التي بدأت العمل مع "غلوبل سيتيزن" ومنظمة الصحة العالمية قبل أسابيع لجمع التبرعات للمعركة ضد كوفيد 19 إنها تصلي للعاملين الطبيين وأيضا "أفكر في كل الأشخاص المعزولين في المنزل الذين يتساءلون متى سينتهي كل هذا".
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