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شاهد: رهبان تايلاند يرتدون الأقنعة الواقية أثناء الدراسة

في تايلاند، في معبد موليلوكايارام، يتم توزيع أقنعة الوجه على الرهبان المبتدئين خلال أوقات الدراسة لضمان سلامتهم. ويقول رئيس المعبد إن ارتداء أغطية الوجه البلاستيكية تساهم في منع انتقال العدوى والحد من انتشار الوباء عن طريق الكلام أو حتى بمجرد التنفس في المعبد. ويعد هذا الإجراء مفيد للغاية.

وقال فراتيباريماتليمولي، رئيس المعبد، إنه "عندما بدأ انتشار فيروس كورونا حاولنا التوصل إلى طرق تمكننا من حماية الرهبان الصغار، إنهم مسؤوليتنا".

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