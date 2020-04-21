شاهد: أجهزة توزيع آلي تبيع أقنعة للوجه في تايوان

شرع في العاصمة التايوانية تايبيه العمل على بيع أقنعة الوجه، عن طريق أجهزة التوزيع الألي، وذلك في سياق المساعي لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. ومن شأن هذه الطريقة أن تخفف من حدة الضغط على الصيدليات، التي تقضي وقتا ثمينا في توزيع المعدات والمواد الطبية على الناس. ويقول لو هسين كي المفوض في إدارة تكنولوجيا المعلومات، إنه ينبغي توفر التجهيزات في بعض الأماكن، للمساعدة في نظام توزيع الأقنعة اعتمادا على الإسم وتحديد من يمكنه أن يشتري، مضيفا إن طريقة البيع الآلية تسهل العملية، وتقلص من مخاطر انتقال العدوى بين البشر. ويوفر كل جهاز خدمة لكل شخصين خلال الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل 1100 شخص في اليوم، ويحق لكل شخص يحمل بطاقة تأمين صحي أن يشتري 9 اقنعة كل أسبوعين من تلك الأجهزة. ويتوقع أن يزيد الطلب على هذه الاجهزة حتى بعد ان يتباطأ انتشار جائحة كوفيد-19. وينتظر أن يتم تعميم هذه الاجهزة الآلية في مراكز المرور والمستشفيات في تايوان.
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