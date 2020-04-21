شاهد: الفيضانات تضرب شرق الكونغو وتسفر عن مقتل العشرات

قال كيزا موهاتو، مدير إقليم أوفيرا في مقاطعة كيفو الجنوبية في حديث لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن ما لا يقل عن 25 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات التي ضربت شرق الكونغو والتي أسفرت عن تدمير نحو 3500 منزل.
وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين والأشخاص المحاصرين داخل منازلهم وانتشال الجثث، إلا أن القيود الصارمة التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا تجعل تحركات المساعدات الإنسانية صعبة للغاية.
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