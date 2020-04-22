شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين

استخدمت شركة الخطوط الجوية أول نيبون اليابانية (وهي شركة خاصة) طائرة سياحية خاصة بها لتحمل المعدات الطبية، في رحلة جوية تمّت بين مطاريْ شنغهاي (الصين) وطوكيو. وفيما أجبر وباء كوفيد-19 العالمي معظم شركات الطيران على التوقف عن التخليق، استغلت أول نيبون اليابانية طائرتها لنقل المعدات الطبية من أقنعة واقية وغيرها من العتاد الذي تمّ تصنيعه في الصين، مساعدةً بذلك الحكومة اليابانية على زيادة قدرات الشحن بنسبة 40 بالمئة...