شاهد: الصمت يخيّم على مدينة نيويورك بسبب إجراءات الحجر الصحي

بدت شوارع نيويورك ومعالمها الرئيسية خاوية تماما من السكان بسبب تدابير الحجر الصحي الذي تشهده المدينة بسبب جائحة كورونا. وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام مبنى بورصة نيويورك وهو خال تماما من الحركة.

وظلت المعالم السياحية كساحة تمثال جورج واشنطن خارج بورصة نيويورك فارغة. واصطفت سيارات الأجرة الصفراء الشهيرة في نيويورك تنتظر خارج محطة غراند سنترال دون وجود زبائن.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أجهزة اختبارات كافية لكل ولاية للانتقال إلى "المرحلة الأولى"، وإنهاء بعض القيود على البقاء في المنزل.