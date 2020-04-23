شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند

غطت عشرات الآلاف من طيور الفلامنغو بحيرات نافي مومباي الهندية مستمتعة بالانخفاض الحاد في معدلات التلوث بالمدينة نتيجة إغلاق المصانع المفروض ضمن الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقول شروتي أغاروال، وهي عالمة بيئية، إن أعداد تلك الطيور تشهد تزايداً كبيراً في ظل تغير الظروف المناخية إبان الإغلاق هذا العام.

وتضيف: "أرى ارتفاعاً في عدد الطيور بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% هذا العام... الهواء أكثر نقاءً ولا يوجد تلوث أو نشاط بشري أو أعمال بناء لذلك تاتي المزيد من الطيور إلى هذه البقعة".

وتؤكد أغاروال أن توفير تلك الظروف المناخية المناسبة يجب أن يكون أولوية بعد زوال أزمة فيروس كورونا.