شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند

غطت عشرات الآلاف من طيور الفلامنغو بحيرات نافي مومباي الهندية مستمتعة بالانخفاض الحاد في معدلات التلوث بالمدينة نتيجة إغلاق المصانع المفروض ضمن الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقول شروتي أغاروال، وهي عالمة بيئية، إن أعداد تلك الطيور تشهد تزايداً كبيراً في ظل تغير الظروف المناخية إبان الإغلاق هذا العام.
وتضيف: "أرى ارتفاعاً في عدد الطيور بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% هذا العام... الهواء أكثر نقاءً ولا يوجد تلوث أو نشاط بشري أو أعمال بناء لذلك تاتي المزيد من الطيور إلى هذه البقعة".
وتؤكد أغاروال أن توفير تلك الظروف المناخية المناسبة يجب أن يكون أولوية بعد زوال أزمة فيروس كورونا.
No Comment المزيد من
شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين
حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا (فيديو)
شاهد: الصمت يخيّم على مدينة نيويورك بسبب إجراءات الحجر الصحي
شاهد: الحياة تعود مجددا إلى مدينة ووهان الصينية
شاهد: أجراس طوكيو تقرع امتنانا لعمال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية
شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين
حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا (فيديو)
شاهد: الصمت يخيّم على مدينة نيويورك بسبب إجراءات الحجر الصحي
شاهد: الحياة تعود مجددا إلى مدينة ووهان الصينية
شاهد: أجراس طوكيو تقرع امتنانا لعمال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية
شاهد: الفيضانات تضرب شرق الكونغو وتسفر عن مقتل العشرات
شاهد: أجهزة توزيع آلي تبيع أقنعة للوجه في تايوان
شاهد: رهبان تايلاند يرتدون الأقنعة الواقية أثناء الدراسة
شاهد: في الهند.. العمال يلتزمون بالتباعد الاجتماعي قبل الدخول إلى المدينة الاقتصادية نويدا
منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان يُحرم من زواره بسبب الإحتواء جراء كورونا
شاهد: حفلة افتراضية لأبرز النجوم تحتفي بالعاملين الصحيين خلال أزمة كورونا
شاهد: الباريسيون يتسوقون رغم إجراءات الحجر الصحي الصارمة في فرنسا
شاهد: الاحتفالات بسبت النور لدى المسحيين الأرثوذكس بدون طعم في كنيسة القيامة في القدس
شاهد: شوارع اسطنبول تدخل في عزلة جراء فيروس كورونا
شاهد: فيروس كورونا لم يمنع الصينيين من التقاطر على سور الصين العظيم