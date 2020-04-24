شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

قُتل شخص ودُمرت عدة منازل جراء عاصفة مدوية في مقاطعة مارشال بولاية أوكلاهوما الأمريكية. وضرب الإعصار بقوة بلدة ماديل عصر الأربعاء مما خلف دماراً واسعاً حيث وجدت جثة المتوفي على بعد عشرة كيلومترات من مصنع للمقطورات، بحسب تصريحات مدير الطوارئ روبرت تشيني.وقال تشيني إن الإعصار ضرب المصنع أثناء خروج العاملين منه بعد انتهاء دوامهم اليومي.