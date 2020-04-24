شاهد: رقصة للأطفال في فرنسا تكتسب انتشاراً كبيراً خلال الإغلاق العام

قام موسيقي فرنسي يبلغ من العمر 35 عامًا في مدينة رين، بتصميم رقصة لأطفال أخيه لإنقاذهم من الملل خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء الإغلاق العام في فرنسا.

ولم يتخيل لوكاس إلزيير عندما طلب من الأصدقاء والعائلة تصوير أنفسهم يرقصون على أنغامه، أن الرقصة ستكتسب شعبية كبيرة وسرعان ما ستغمرته مقاطع الفيديو من كل حدب وصوب.

حالياً تحظى مقاطع فيديو جمعت سوية بنسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، وصلت حتى صباح الأربعاء لـ30 ألف مشاهدة.