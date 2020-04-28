شاهد: استخدام القمامة لصنع أقنعة وجه واقية لمكافحة وباء كورونا

قام الشاب فونغ ييك هنغ من هونغ كونغ، وهو مصمم ألعاب للأطفال بتحويل علب الحليب التي ترمى في القمامة إلى أقنعة واقية لمكافحة فيروس كورونا. وأوضح فونغ أنه لجأ إلى ذلك لمواجهة النقص في أقنعة الوجه الواقية في هونغ كونغ منذ تفشي جائحة كورونا.
وقام فونغ بإنشاء صفحة على الفيسبوك لعرض الأشياء التي صممها من القمامة حيث صمم أكثر من 70 أداة منزلية من مواد أعيد تدويرها، بما في ذلك تحويل زجاجات المياه البلاستيكية إلى حاملات مظلة، واستخدام زجاجات سائل غسيل الصحون البلاستيكية كحوامل لأجهزة التحكم عن بعد.
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