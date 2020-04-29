شاهد: صور مجسمة ثلاثية الأبعاد للحيوانات تضيء شوارع باريس أثناء الإغلاق

في محاولة لإدخال البهجة على قلوب سكان العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة الحجر الصحّي والإغلاق، اختار المخرج والمتخصص في الصور المجسمة، ألكسندر زانيتي، أن يعرض إبداعاته من خلال إضاءة أماكن تاريخية في العاصمة الفرنسية بصور ثلاثية الأبعاد لحيوانات.

ويقول ألكسندر زانيتي "لقد صممت هذه اللوحات للتغلب لمساعدة الأشخاص في التغلب على فترة الحجر الصحّي التي أرهقت العالم: فالشاحنة جعلتها وسيلة لجلب الأحلام ، الهدف منها أيضا الذهاب بها إلى أكثر عدد ممكن من المدن، حتى يتمكن الناس رؤية وتحقيق الحلم.