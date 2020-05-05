شاهد: محطة قطارات باريس الرئيسية تستعد لعودة الحياة تدريجياً

بدأت محطة القطارات الرئيسية في العاصمة الفرنسية باريس "غار دو نور" في التحضير للعودة تدريجياً إلى الرحلات اليومية بعد قرابة شهرين من الإغلاق والحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتسعى السلطات إلى اتباع إجراءات مشددة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي عبر تثبيت علامات أرضية لوقوف رواد المحطة على مسافة بعد كافية عن بعضهم البعض.
وتبدأ فرنسا في تخفيف تلك الإجراءات انطلاقاً من يوم 11 مايو – أيار القادم.
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