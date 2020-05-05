شاهد: عودة الإيطاليين إلى الحياة وسط إجراءات متشددة

يبدأ الإيطاليون عودتهم التدريجية إلى أنشطة الحياة الطبيعية بعد حوالي شهرين من الإغلاق بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. وتطبق السلطات الإيطالية إجراءات احترازية متشددة كارتداء الأقنعة الواقية من انتقال العدوى بشكل إجباري للجميع وتخصيص أبواب خاصة لدخول وخروج المسافرين بالقطارات للحد من الاختلاط بينهم. كذلك وزعت سلطات النقل على القطارات المختلفة نشرات لتوعية المسافرين بالتباعد الاجتماعي ووجوب ترك مساحة متراً واحداً بينهم البعض. ولن يُسمح بتحميل عربات القطارات بأكثر من نصف طاقاتها الاستيعابية لضمان توفير مساحات كافية بين الركاب.
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